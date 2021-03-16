Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Naci'nin hastalığı ne?
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Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Naci'nin hastalığı ne?

16.03.2021 23:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 23:13
Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Naci'nin hastalığı ne?

Salı günlerinin fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin sevgilisi Naci'nin durum merak konusu oldu. Naci'nin yere düşmesi ve doktora gitmesi araştırılıyor. Peki, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Naci Öldü mü?

Masmular Apartmanı izleyicileri son bölümde Naci'nin durumunu merak etti. Naci'nin yere düşmesi ve doktora gitmesi araştırılırken Naci Öldü mü, Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi merak edildi. Naci'nin hastalığı ne?

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLECEK Mİ?

Naci'nin hastalığı ve sağlık durumun ne halde olduğu doktor raporları sonucu belli olacak.

Naci'nin hastalığı vücudunun farklı kısımlarında yaşadığı uyuşukluk ve hissizlik olarak biliniyor ve bu durumun Naci'nin sağlık durumuna nasıl etki ettiği merak ediliyor. Naci zaman zaman ellerini Safiye'nin kendisi ile ilgili gerçekleri öğrenmesinin ardından Naci yere düşmüştü. Bütün bu gelişmeler sonrası Naci ölecek mi sorusu akıllara geldi. Konu ile ilgili gelişmeler Masumlar Apartmanı yeni bölümde belli olacak.

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