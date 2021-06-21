Naci Küçük Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
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Naci Küçük Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.

Naci Küçük Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Naci KÜÇÜK hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Naci KÜÇÜK hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Pehlivantaş köyü sakinlerinden Ali, Bekir, Cevat ve Aziz KÜÇÜK'ün abileri Nafiz, Musa, İsa ve Merhum Murat KÜÇÜK'ün babaları Naci KÜÇÜK hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 14: 00 de aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Musa KÜÇÜK: 0532 487 29 10

21 Haziran 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre

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