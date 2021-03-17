Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, diziden çıkıyor mu?
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Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, diziden çıkıyor mu?

17.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:50
Naci diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne, diziden çıkıyor mu?

Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılıyor mu? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı, gündemden düşmüyor. Son olarak Naci diziden çıkıyor mu? sorusu gündem konusu oldu. Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne?

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı, ilk günden beri reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Dizideki karakterler de her zaman merak konusu oluyor. Dizinin başrol oyunlarından olan Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluk aşkı olan Naci, diziye geçtiğimiz aylarda dahil olmuştu. Son bölümde yere düşen Naci hakkında Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne? sorusu yer alıyor. Naci diziden ayrılıyor mu? Diziden çıkıyor mu? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci karakteri, Safiye'nin çocukluk aşkı olarak diziye dahil olmuştu. Son bölümde yere düşen ve doktora giden Naci'nin hastalığı henüz belirtilmedi. Zaman zaman ellerini hareket ettirmekte zorlanan Naci hakkında felç olabileceğine dair iddialar olsa da henüz netlik kazanmadı.

NACİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizide bir ayrılık olup olmayacağı henüz netleşmedi. İzleyiciler ise Safiye ile Naci'nin bir arada mutlu olmasını istiyor.

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