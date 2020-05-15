Nacho'nun Real Madrid Formasıyla Geçirdiği Dokuz Yıl 11 yaşındayken Real Madrid altyapısına katılan İspanyol stoper Nacho Fernández, 23 Nisan 2011'de ilk kez A takım ile maça çıkmış ve zaman içinde A Takım'ın değişmez oyuncusu haline gelmişti.

11 yaşındayken Real Madrid altyapısına katılan İspanyol stoper Nacho Fernández, 23 Nisan 2011'de ilk kez A takım ile maça çıkmış ve zaman içinde A Takım'ın değişmez oyuncusu haline gelmişti. Kaynak: Dugout