Nacho'nun Real Madrid Formasıyla Geçirdiği Dokuz Yıl
11 yaşındayken Real Madrid altyapısına katılan İspanyol stoper Nacho Fernández, 23 Nisan 2011'de ilk kez A takım ile maça çıkmış ve zaman içinde A Takım'ın değişmez oyuncusu haline gelmişti.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
11 yaşındayken Real Madrid altyapısına katılan İspanyol stoper Nacho Fernández, 23 Nisan 2011'de ilk kez A takım ile maça çıkmış ve zaman içinde A Takım'ın değişmez oyuncusu haline gelmişti.
Kaynak: Dugout