Nacer Chadli M.Başakşehir'de
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Nacer Chadli M.Başakşehir'de

M.Başakşehir, Monaco'dan Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Nacer Chadli M.Başakşehir'de
10.09.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:27

M.Başakşehir, Monaco'dan Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig'in son şampiyonu M.Başakşehir, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ligin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterecek olan İstanbul ekibi, 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. M.Başakşehir'in açıklamasında, "Kulübümüz, Monaco'dan transfer ettiği Belçikalı milli futbolcu Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı sol kanat oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanlarımız Mesut Altan, Mustafa Saral ve CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynamış olan Chadli, kulübümüzde 11 numaralı formayı giyecek. Nacer Chadli'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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