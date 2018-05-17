Nabil Dirar ve Belhanda Fas Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Alındı

2018 Dünya Kupası öncesi takımların kadroları açıklanmaya devam ediyor. Aday kadrosunu son açıklayan takım Fas oldu. Fas Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Younes Belhanda, Nabil Dirar, Boutaib ve eski Galatasaraylı Nordin Amrabat da kadroya dahil edilen isimler arasında...

AATIF KADRODA YER ALMADI

Kadroda Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Aatif yer almadı. Aatif hazırlık maçları ve grup elemelerinde de uzun süredir kadroya dahil edilmiyordu. Aatif, Fas Milli Takımı formasını 3 kez giydi ve 1 gol attı.