Nabil Dirar resmen Brugge'da
30.01.2021 23:15 | Son Güncelleme: 30.01.2021 23:19
Belçika kulübü Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Belçika kulübü Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'a geri döndü. Belçika kulübü, 34 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.Deneyimli orta saha, 2017'de Fenerbahçe'ye gelmiş ve 89 maçta forma giymişti. Faslı oyuncu, daha önce de dört sezon Club Brugge forması giymişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı