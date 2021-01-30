Nabil Dirar resmen Brugge'da

Belçika kulübü Club Brugge, Fenerbahçe'den Nabil Dirar'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, eski takımı Club Brugge'a geri döndü. Belçika kulübü, 34 yaşındaki futbolcunun transferini resmen duyurdu.

Deneyimli orta saha, 2017'de Fenerbahçe'ye gelmiş ve 89 maçta forma giymişti. Faslı oyuncu, daha önce de dört sezon Club Brugge forması giymişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı