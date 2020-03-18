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UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları

Faslı sağ kanat oyuncus Nabil Dirar, 2012 yılında transfer olduğu AS Monaco ile geçirdiği 4,5 sezonda takımın önemli isimlerinden biri haline heldi. Fransız ekibiyle 167 maça çıkan ve 12 gol 33 asistlik skor katkısı yapan Dirar, 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final gördü. İşte Dirar'ın AS Monaco'daki en iyi anları..

18.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:00

Faslı sağ kanat oyuncus Nabil Dirar, 2012 yılında transfer olduğu AS Monaco ile geçirdiği 4,5 sezonda takımın önemli isimlerinden biri haline heldi. Fransız ekibiyle 167 maça çıkan ve 12 gol 33 asistlik skor katkısı yapan Dirar, 2016-17 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final gördü. İşte Dirar'ın AS Monaco'daki en iyi anları..

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları
Kaynak: Dugout

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