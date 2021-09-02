Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılarak Kasımpaşa'ya geçti

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Nabil Dirar, uzun süredir Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaştı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve kendisinden kulüp bulması istenen Nabil Dirar, uzun süredir Kasımpaşa ile yaptığı görüşmelerde sonuca ulaştı. İstanbul ekibi ile her konuda anlaşma sağlayan Dirar, bugün sağlık kontrolünden geçti. Faslı oyuncu imzayı attıktan sonra sezona Kasımpaşa ile devam edecek.

İstanbul DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı