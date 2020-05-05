"N95" maskeli Gürcü hırsızlar yakalandı

İSTANBUL'da gündüz kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip binlerce liralık hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'da gündüz kimsenin olmadığını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girip binlerce liralık hırsızlık yapan Gürcistan uyruklu iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Binalara giriş çıkışları güvenlik kameraları tarafından görüntülen şüphelilerin tanınmamak için "N95" maske taktıkları görüldü.

Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Şişli ve Avcılar ilçelerinde gündüz meydana gelen ev hırsızlıkları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis yaptığı incelemede şüphelilerin gündüz boş olduklarını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girdiklerini içende ziynet eşyası, para ve elektronik eşya gibi çok sayıda eşyayı çaldıktan sonra kaçtıklarını tespit etti. Bazı olaylarında güvenlik kameralarınca görüntülenen şüphelilerin Koronavirüs için kullanılan N95 maske takarak hem yüzlerini gizledikleri, hem de şüphe çekmediklerini belirledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin olay yerlerine geldikleri kiralık araçların izini sürerek şüphelilerin kimliğini belirledi. Gürcistan uyruklu oldukları öğrenilen Gerorgi K.(35) ile Giorgi T.(35) önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin 8 ayrı evden binlerce liralılık hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden Gerorgi K.'nın daha önce 8 ayrı ev hırsızlığı suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Giorgi T.'nin de arkadaşı gibi daha önce 8 kez yakalandığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA