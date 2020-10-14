n11 WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı hizmete sunuyor
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n11 WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı hizmete sunuyor

14.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:16
n11 WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı hizmete sunuyor

n11.com, WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı müşterilerinin hizmetine sunuyor.

n11.com, WhatsApp Canlı Destek Hattı'nı müşterilerinin hizmetine sunuyor.

n11.com açıklamasına göre, WhatsApp'tan kesintisiz canlı destek hizmeti veren n11.com, müşterilerinin süreç ve siparişlerine ilişkin tüm sorularını 7 gün 24 saat boyunca yanıtlayacak.

WhatsApp Canlı Destek Hattı'na "0850 333 00 11" numarası üzerinden ulaşabilen n11.com kullanıcıları, tüm süreç ve siparişlerle ilgili bilgileri yapay zeka chatbot sayesinde saniyeler içerisinde alabilecek.

Geçen yıl n11.com kullanıcılarının hizmetine sunulan yapay zeka chatbot, WhatsApp üzerinden de tüm süreç, bilgi ve şikayet konularında destek olacak; güncel sipariş durumunu sorgulayıp kargo bilgisi paylaşabilecek. Kullanıcılar, dilediği zaman canlı desteğe bağlanıp müşteri temsilcisiyle de görüşebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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