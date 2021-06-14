n11'den Babalar Günü'ne özel hediye fikirleri ve kupon kampanyası
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n11'den Babalar Günü'ne özel hediye fikirleri ve kupon kampanyası

n11'den Babalar Günü'ne özel hediye fikirleri ve kupon kampanyası
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

n11, Babalar Günü kapsamında, "Babaya Hediye Fikirleri" temasıyla her babaya uygun birçok alternatif sunuyor.

n11, Babalar Günü kapsamında, "Babaya Hediye Fikirleri" temasıyla her babaya uygun birçok alternatif sunuyor.

n11'den yapılan açıklamaya göre şirket, Babalar Günü kapsamında babalara özel hediye fikirleri ve kupon kampanyasıyla, hediye arayanların yardımına koşuyor.

Bu çerçevede n11, Babalar Günü alışverişlerinde kupon kazandırmaya devam ediyor. n11'e üye müşteriler, 20 Haziran'a kadar yapacakları 150 TL ve üzeri alışverişlerde 11 TL, 1.250 TL ve üzeri alışverişlerde 44 TL, 4 bin TL ve üzeri alışverişlerde ise 111 TL'lik kupon sahibi olma imkanı yakalıyor.

n11, Babaya Hediye Fikirleri temasıyla her babaya uygun birçok alternatif sunuyor.

Şık ve bakımlı babalar için ayakkabı, parfüm, aksesuar kategorilerindeki ürünler öne çıkarken, teknolojiyi yakından takip eden babalar için bilgisayar, tablet, telefon aksesuarları, giyilebilir teknoloji ile teknolojik aydınlatma ürünleri öne çıkıyor.

Verilen bilgiye göre, matkap seti, spor çantası, çadır, TV koltuğu gibi hediyeler, n11'de tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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