N11.com Türk Halkının Anneler Günü Tercihlerini Açıkladı

N11.com, Türk halkının Anneler Günü hediye ve kutlama tercihlerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, n11.com, Türk halkının Anneler Günü hediye ve kutlama tercihlerini açıkladı. N11.com müşterileri içinden bine yakın kişinin katılımıyla düzenlenen online anket kapsamında farklı yaş gruplarından kadın ve erkeklere hediye beklentileri ve seçimlerini ortaya koyan farklı sorular soruldu.

Araştırmanın çarpıcı yanı annelerin bu yıl eş, patron ve babalarından da kutlama bekledikleri olurken, küçük ev aletleri yüzde 30'la alınacak hediyelerde ilk sıraya yerleşti. Annelerin hediye beklentisi ise yüzde 44 ile sadece seni seviyorum denmesi yeterli seçeneği oldu.

Araştırmanın dikkat çeken bir başka verisi, sosyal medya kullanımında üst sıralarda yer alan Türk annelerinin Anneler Günü'nde alınan ya da verilen hediyeyi sosyal medyada paylaşmayı tercih etmemesi oldu. Katılımcı annelerin yüzde 76'sı o gün tamamıyla bana özel kalmalı derken, yüzde 24'ü o güne ait hediye ve anları herkesin görmesini tercih etti.

Katılımcı annelerin yüzde 91'i o güne özel hediye beklerken, Anneler Günü'ne ayrılan hediye bütçesi 50-250 TL oldu.