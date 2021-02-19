n11.com, online market hizmeti "market11.com"u tanıttı
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n11.com, online market hizmeti "market11.com"u tanıttı

19.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:24
n11.com, online market hizmeti

n11.com'un market platformu "market11", online alışveriş dünyasında yerini aldı.

n11.com'un market platformu "market11", online alışveriş dünyasında yerini aldı.

n11.com açıklamasına göre, şirket, online market alışveriş platformu market11'i tanıttı.

İstanbul, Konya, Kayseri, Bolu ve Ankara'da olmak üzere 5 farklı il ve 41 farklı lokasyonda, taze ve kaliteli tüm market ürünlerini n11.com güvencesiyle tüketicilerle buluşturan market11, hizmet ağını yeni yerel zincirlerin katılımıyla genişletmeye devam ediyor.

Kullanıcılar market11 ile meyve-sebze alışverişinden şarküteriye, temizlik ürünlerinden ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden kozmetiğe farklı kategorilerde tüm ihtiyaçlarına, kendilerine en yakın lokasyonda bulunan zincir market noktalarından ulaşabiliyor. Aynı gün ve istenilen saatte teslimat seçenekleriyle hizmet veren market11, 150 TL ve üzerinde yapılan alışverişlerden herhangi bir gönderim ücreti talep etmiyor.

Açıklamaya göre, market11'e "https://www.n11.com/market11" web sitesinden ya da mobil uygulama üzerinden ulaşılabilirken, ilk siparişe özel n11 sürpriz kuponundan da faydalanma imkanı bulunuyor. Yeni üyeliklere özel bu kuponlar 28 Şubat'a kadar geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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