n11.com, giybi X Room koleksiyonunu vitrine çıkardı
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n11.com, giybi X Room koleksiyonunu vitrine çıkardı

13.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:24
n11.com, giybi X Room koleksiyonunu vitrine çıkardı

Trendlerin yönünü belirleyen, stil önerileriyle zahmetsiz bir şıklık sunan n11.com'un koleksiyonu giybi, giybi X Room koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu.

Trendlerin yönünü belirleyen, stil önerileriyle zahmetsiz bir şıklık sunan n11.com'un koleksiyonu giybi, giybi X Room koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu.

n11.com açıklamasına göre, stil önerileriyle zahmetsiz bir şıklık sunan giybi, girişimci Başak Dizer ve Deniz Marşan'ın kurduğu Türkiye'nin en gözde tasarımcılarının bir arada yer aldığı Room Showroom ile, sezonun öne çıkan iş birliğine imza attı.

Sonbahar- Kış sezonuna özel hazırlanan, farklı materyal ve ürün gruplarını aynı çizgide buluşturan kapsül koleksiyon, tarzını özgün tasarımlarla tamamlamak isteyen moda takipçilerinin beğenisine sunuldu. Renkli, cool, iddialı ve şık parçaların yer aldığı giybi X Room koleksiyonu, sezonun en gözde parçalarını yeniden yorumluyor.

Modaseverlere, her tarza uygun stil sahibi parçalar sunan koleksiyonda; zebra ve yılan desenleriyle, egzotik desenler dikkati çekerken, oversize deve tüyü paltolar, scuba taytlar, şifon elbiseler, deri görünümlü yüksek bel palazzo pantolonlar ve saten gömlekler koleksiyonun öne çıkan parçalarından oldu.

giybi X Room, enerjik ve renkli olmaktan vazgeçemeyenlerin beğenisini topluyor. Sezonun kült renkleri siyah ve kahve tonlarının yanı sıra; lila, gül kurusu ve pembenin de sıklıkla kullanıldığı koleksiyon hem ruhuna hem de tarzına renk katmak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

26 parçadan oluşan kapsül koleksiyon, günün her anında cool bir görünümü garantiliyor. Farklı ve canlı renklerle optimist enerjinin yansıtıldığı koleksiyonda, gündüzden geceye uyarlanabilir parçalar ön plana çıkıyor.

n11.com üzerinden satışa sunulan giybi X Room koleksiyonu, tarzını renkli parçalarla tamamlamak ve özgün tasarımlara gardırobunda yer açmak isteyenlerin tercihi olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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