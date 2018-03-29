n11.com'dan sanal garaj



n11.com Garajım, Sanal Garaja Kayıt Ol, Yedek Parçalarını Kolayca Bul

Türkiye'nin ilk ve tek araç yedek parça, aksesuar, tuning, ses sistemleri ve navigasyon bulucusu Garajım hizmete açıldı. Araç tipini, yılını, marka ve modelini tek bir girişten sonra hafızasında saklayan Garajım paneli; araçla uyumlu parçaları sistemde kayıtlı 2 milyondan fazla ürünün arasından buluyor ve filtreliyor.

E-ticaret platformu n11.com, Türkiye e-ticaretinin ilk yedek parça, aksesuar & tuning, ses sistemleri ve navigasyon bulucusu Garajım'ı hizmete açtı. n11.com Otomotiv kategorisi sayfasından erişilen Garajım paneli, araçla ilgili bilgileri tek girişten sonra hafızasına kaydediyor, araca uyumlu parçaları sisteme kayıtlı 2 milyondan fazla ürün arasından seçerek filtreliyor. Garajım yakın zamanda kayıtlı araca uygun lastik ve jant bulma hizmeti de verecek.

1 haftada 30 bin araç sisteme kaydoldu



Garajım'ın Türkiye'de e-ticaret dünyasında bir ilk olarak web ve mobilde yayına alındığını; ve ilk haftasında 30 binden fazla kullanıcıya ulaştığını ifade eden n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak;

"Garajım paneli otomobil & ticari araç, arazi & suv & pick-up ve motosiklet araç tiplerinde hizmet veriyor ve 1961 yılından günümüze kadar olan araç modellerini içeriyor. Araca uygun parçaları görüntülemek için aracın tipini, yılını, markasını ve modelini sisteme girmek yeterli oluyor. Girilen araçlar Garajım'a kaydoluyor ve araç sahibinin kişisel garajını oluşturmasına imkan sağlıyor.

Araca uygun parçalara hızlı ve özelleştirilmiş ürünlerle ulaşma fırsatı bulan kullanıcılarımız, panele 10 adete kadar farklı araç kaydedebiliyor. Garajım, sistemde bulunan 2 milyondan fazla parçanın arasından ürünleri filtreleyerek kullanıcının kaydına en uygun parçayı öne çıkarıyor.

İlk etapta kayıtlı araca uyumlu yedek parça, aksesuar & tuning, ses sistemleri ve navigasyon bulucusu olarak hizmet veren Garajım, yakın zamanda araca uygun lastik ve jantları da seçerek filtreleyecek. Hizmeti yayına aldığımız ilk haftada 30 binden fazla kullanıcımız Garajına araç ekleyerek bilinçli, doğru ve hızlı alışveriş tecrübesini yaşadı. Hedefimiz milyonlara ulaşmak" dedi.

n11.com Garajım Nasıl Kullanırım?



n11.com Otomotiv kategorisi sayfasından erişilen Garajım paneli, araçla ilgili bilgileri tek girişten sonra hafızasına kaydediyor, araca uyumlu parçaları sisteme kayıtlı 2 milyondan fazla ürün arasından seçerek filtreliyor.

n11.com garajım paneli

https://www.teknotalk.com/n11-com-garajim-sanal-garaja-kayit-ol-yedek-parcalarini-kolayca-bul-62865/