n11.com, e-ticaret eğitimini Adana'da verdi

17.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:14

n11.com, Adana'daki 158 iş ortağına e-ticaret eğitimi verdi.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır Türkiye'yi il il dolaşarak iş ortaklarına e-ticaret eğitimi veren ve satışlarını artırmanın yollarını paylaşan n11.com'un, 2020 yılındaki 5'inci durağı Adana oldu.

Kentte bir otelde düzenlenen e-ticaret eğitimine 158 iş ortağı katıldı.

n11.com, Adana'da düzenlediği buluşmayla iş ortaklarını, e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi, e-ticaret eğitimi, platform kullanımı, satışı artırma yolları, sipariş süreç yönetimi, mevzuatlar, reklam uygulamaları, tüketici hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, reklam kullanımı ve kargo süreçleri gibi konularda bilgilendirdi.

Eğitimin e-fatura ve e-arşiv bölümünde ise n11.com ve Digital Planet iş birliğiyle geliştirilen elektronik fatura sistemi n11faturam.com'un KOBİ'lere sunduğu avantajlar paylaşıldı.

Bu yıl eğitimlerini dijital dünyaya da taşıyan n11.com, e-ticaretle ilgili tüm süreçleri bu platform üzerinden de iş ortaklarıyla paylaşacak. Üyelik, ürün yükleme, sipariş yönetimi, entegrasyon, muhasebe, lojistik, akıllı ürünler, mağaza destek noktalarının yanı sıra online eğitim videolarının yer alacağı destek merkezinde, satış süreçleri ile satışı artırmanın ipuçlarına ulaşılabilecek.

Kaynak: AA