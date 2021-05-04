n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat

n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

n11.com, tüm müşterilerine acil ihtiyaç ürünlerinde ve Anneler Günü hediyelerinde tam kapanma boyunca aynı gün teslimat seçeneği sunuyor.

n11.com, tüm müşterilerine acil ihtiyaç ürünlerinde ve Anneler Günü hediyelerinde tam kapanma boyunca aynı gün teslimat seçeneği sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, n11.com, süpermarket, hijyen ve medikal ürünleri, vitaminler gibi başta acil ihtiyaç ürünleri olmak üzere tam kapanma sürecinde de aynı gün teslimat imkanı sağlıyor.

İhtiyaç ürünlerinin yanı sıra Anneler Günü'nde annesi için hediye arayanlara, aynı gün teslimat seçeneği olan mağazalarıyla hobi, kitap, eğlence, ev ve spor grubu ürünlerinden oluşan alternatifler öneriliyor.

17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma süresince n11.com'da "tam kapanma süreci boyunca kargo gönderimlerine devam edecektir" ibaresini gözüken mağazaların tüm teslimatları n11.com müşterilerine ulaştırılıyor.

n11.com İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Konya ve Balıkesir illerine aynı gün teslimat seçeneği olan mağazalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul için saat 11.00'den önce verilen siparişlerde aynı gün teslimat imkanı sunulurken, 11.00'den sonra verilen siparişlerde ürünler, ertesi gün akşam saatlerine kadar ulaştırma seçeneği bulunuyor. Diğer illerde ise, 12.00'ye kadar gelen siparişler aynı gün teslim edilme seçeneğinin yanı sıra, 12.00'den sonra verilen siparişler, ertesi gün akşam saatlerine kadar gönderiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
Doğduğu gün annesinin öldüğü gün oldu
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
ANTALYA DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: n11.com'dan tam kapanma süresince aynı gün teslimat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:05:04. #1.16#

title