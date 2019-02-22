N11.com'dan İstanbul ve Ankara'da Akşam Teslimatı Hizmeti

e-ticaret platformu n11.com, Aras Kurye ile iş birliğine giderek İstanbul ve Ankara'da saat 12.00'ye kadar verilen siparişleri aynı gün saat 18.00'e kadar, 14.30'a kadar verilen siparişleri ise akşam kargosuyla 18.00- 23.00 arası alıcısıyla buluşturacak.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, n11.com'un online alışverişte satış sonrası hizmetlerini çeşitlendirme hedefiyle hayata geçirdiği Özel Teslimat Hizmeti'ni, yeni bir iş birliğiyle yerini sağlamlaştırıyor.

n11.com 2018 yılında başladığı aynı gün teslimat hizmeti kapsamında, İstanbul ve Ankara dağıtımları için Aras Kurye ile anlaşarak hizmet kalitesini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Hızlı teslimatın ötesinde konuma özel teslimat hizmeti de sunan n11.com'da konuma özel fiyatlı ürünler doğrudan mağaza tarafından alıcı adresine iletilirken, kargoya ödenecek bedel kullanıcıya indirimli olarak yansıtılıyor.

n11.com aynı gün teslimat hizmetini Aras Kurye ile genişleterek İstanbul ve Ankara'da saat 12.00'ye kadar verilen siparişler aynı gün saat 18.00'e veya talebe göre 23.00'e kadar alıcısıyla buluşurken, 14.30'a kadar verilen siparişler ise akşam kargosuyla 18.00 ile 23.00 arası kapıya teslim edilecek.

Özel Teslimat Hizmeti'nde ise opsiyonlu teslimat saatleri, seçilen bölge, mağaza ve ürüne göre de farklılık gösteriyor.

Kaynak: AA