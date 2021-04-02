n11.com'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü"ne özel kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

n11.com'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü"ne özel kampanya

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
n11.com'dan 'Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne özel kampanya

n11.com müşterileri, 2-4 Nisan 2021'de yaptıkları her alışverişte sokak hayvanlarının mama ihtiyacına destek olabiliyor.

n11.com müşterileri, 2-4 Nisan 2021'de yaptıkları her alışverişte sokak hayvanlarının mama ihtiyacına destek olabiliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'ne özel düzenlenen kampanya kapsamında kullanıcılar, "Sepetim" sayfasında karşılarına çıkan "Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı" sekmesinden 1 kg'lık mamayı 5 TL'ye satın alabilecek. 3 gün boyunca, alt limit olmadan yapılan tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan köpek mamaları, n11 müşterileri adına Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlanacak.

n11.com üyeleri ayrıca, 2-4 Nisan 2021 tarihleri arasında, seçili kedi ve köpek maması ürünlerinden yapacakları 300 TL ve üzeri ilk alışverişlerinde 20 TL sepette ek indirim kazanacak.

Üyeler, sepetten çıkan indirimle diledikleri kadar mama satın alabilecek. Kampanya 4 Nisan 2021 saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Sezen Aksu Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: n11.com'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü"ne özel kampanya - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:40:16. #1.14#
title