n11.com'dan Dünya Köpek Günü'ne özel bağış kampanyası
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n11.com'dan Dünya Köpek Günü'ne özel bağış kampanyası

n11.com'dan Dünya Köpek Günü'ne özel bağış kampanyası
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Alışveriş platformu n11.com, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü'ne özel bağış kampanyası düzenliyor.

Alışveriş platformu n11.com, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü'ne özel bağış kampanyası düzenliyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu müşterileri, 22-26 Ağustos'ta yaptıkları alışverişte Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne destek olabilecek.

26 Ağustos Dünya Köpek Günü'ne özel düzenlenen kampanya kapsamında kullanıcılar, "Sepetim" sayfasında karşılarına çıkan "Sürpriz! Sepetinizden İndirim Çıktı" sekmesinden 1 kilogramlık mamayı 7,90 TL'ye satın alabilecek.

5 gün boyunca, 1 TL ve üzeri tüm alışverişlerde geçerli olacak kampanyadan alınan mamalar, n11 müşterileri adına Göktürk Hayvan Sevenler Derneği'ne yapılacak ziyaretle bağışlanacak ve n11 sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Öte yandan, n11.com üyeleri, 26 Ağustos Dünya Köpek Günü'nde köpek kategorisi özelinde 150TL ve üzerine yüzde 11 sepette ek indirim kazanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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