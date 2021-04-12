n11.com'da "ramazan kampanyası" başladı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
n11.com, ramazan ayı boyunca sürecek ve bayramda da devam edecek "alışveriş yaptıkça kupon kazandıran" kampanyayı hayata geçirdi.
n11.com, ramazan ayı boyunca sürecek ve bayramda da devam edecek "alışveriş yaptıkça kupon kazandıran" kampanyayı hayata geçirdi.
n11.com'un açıklamasına göre, kullanıcılar, 16 Mayıs'a kadar tek seferde yapacakları 11 TL ve üzeri alışverişlerinden mobil hesaplarına tanımlanacak 11 TL ila 111 TL arasında değişen indirim kuponları kazanma fırsatı yakalayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan