n11.com, bu yıl 8 mağaza destek noktası daha açacak

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Esra Süzme, bu yıl müşterilerine ve anlaşmalı satıcılarına sundukları e-ticaret deneyimini geliştirecek yeni yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Bu yıl halihazırda ülke genelinde bulunan 7 mağaza destek noktası sayımızı artırmayı hedefliyoruz.

n11.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Esra Süzme, bu yıl müşterilerine ve anlaşmalı satıcılarına sundukları e-ticaret deneyimini geliştirecek yeni yatırımlar yapacaklarını belirterek, "Bu yıl halihazırda ülke genelinde bulunan 7 mağaza destek noktası sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 8 mağaza destek noktası daha açma planımız mevcut. İstihdam açısından da bu yıl hem İstanbul hem de bölge ofislerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Süzme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, n11.com'un, Türkiye'de yeni bir alışveriş deneyimi sunmak adına 2013 yılında kurulduğunu, sektörde ilk defa "online perakende pazar yeri" konseptini uygulamaya alarak hayata geçirdiklerini anlattı.

Kuruldukları günden bugüne müşterilere ve e-ticaret faaliyetlerinde kendilerini tercih eden işletmelere "kusursuz" bir platform sunmak için birçok alanda yatırım hayata geçirdiklerini ifade eden Süzme, "2021 ve önümüzdeki yıllarda farklı alanlarda n11.com'u öncü kılacak proje ve yatırımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Türkiye'de tamamen internet üzerinden araba alım-satımına olanak veren garaj11 ile bir ilki hayata geçirdiklerini belirten Süzme, "Önümüzdeki dönemde yüksek potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz farklı kategorilerde de benzeri çalışmalara devam edeceğiz. Gündemimizde yer alan diğer önemli bir başlık da ödeme sistemleri. Dijital kredi çözümleri ve açık bankacılık tarafında olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu alanda önemli atılımları hayata geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Garaj11'e gösterilen ilgiden memnunuz"

Esra Süzme, "Güvenle al, güvenle sat" sloganı ile Kasım 2020'de hayata geçirdikleri garaj11'in, Türkiye'nin pazar yeri konseptli ilk ikinci el otomobil platformu olduğunu söyledi.

Otomotiv sektör dinamiklerini e-ticaretin sunduğu hızlı, kolay ve güvenli alışveriş deneyimi ile birleştiren garaj11'in, sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle ilk defa otomobil sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin ilk adresi olmayı hedeflediğini aktaran Süzme, şunları kaydetti:

"Kısa süre olmasına rağmen garaj11'e gösterilen ilgiden memnunuz. Güven unsurunu ön planda tutmak adına garaj11 platformunda yalnızca belirli bir yaş ve kilometreye kadar olan araçlar, TÜV SÜD D-Expert detaylı ekspertiz raporu eşliğinde n11 kullanıcılarına sunulmakta. Şu an için platform üzerinden iki farklı banka aracılığıyla taşıt kredisi olanağı mevcut. Platform üzerinden müşterilerimiz, araçlarını satın aldıktan sonra lojistik hizmetlerine başvurarak araçları adreslerine teslim alabiliyorlar."

"Son 3 yılda 3 binden fazla firma, n11faturam aracılığıyla e-faturaya geçti"

n11.com CMO'su Süzme, salgın döneminde iş ortaklarına erken ödemeler yaparak onlara nakit akışında bir nebze de olsa nefes aldırmaya çalıştıklarını, bununla beraber iş ortaklarının dijitalleşmesi ve e-ticaret dünyasında işlerini daha kolay yapabilmesi için ürün ve servislerin sayısını her yıl artırdıklarını söyledi.

Süzme, devreye aldıkları ürün ve servislere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçen yıllarda hizmete aldığımız n11faturam ürünümüzle iş ortaklarımıza e-fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye oluşturma imkanı sağlıyoruz. Son 3 yılda 3 binden fazla firma, n11faturam aracılığıyla e-faturaya geçti. n11faturam; avantajlı kontör fiyatları, e-ticarette faaliyet gösteren firmalara uygun entegrasyon çözümleri, hem telefon hem de mail yoluyla 7 gün 24 saat ulaşılabilen destek hattı ve paket alımlarında sağlanan reklam puanı hediyeleriyle firmalar için cazip hale geliyor.

Yine hizmete aldığımız n11magazam ürünümüzle e-ticarette faaliyet gösteren iş ortaklarımız kendi e-ticaret web sitelerini oluşturabiliyor ve yönetebiliyor. Sektör ortalamasının oldukça altında bir fiyatla iş ortaklarımız için avantajlı bir hizmet sunuyoruz. Ayrıca, reklam puanı hediyeleriyle iş ortaklarımız için fiyat avantajını daha da yukarıya taşıyoruz. n11mağazam ürünümüzle birlikte web site, n11.com ve diğer pazar yerleri ile entegrasyon imkanı sunuyoruz. Paket kapsamındaki özel kargo fiyatlarından iş ortaklarımızın faydalanmasını sağlıyoruz."

"42 binin üzerinde iş ortağı online eğitim aldı"

Esra Süzme, geçen yıl hizmete aldıkları n11cloud ile iş ortaklarına tüm iş süreçleri, uygulamaları, web siteleri ve e-ticaret altyapıları için gerek duyduğu tüm bilişim altyapısını sağlamaya başladıklarını bildirdi.

n11.com olarak İstanbul'da Eminönü ve İSTOÇ'ta 2, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Konya'da birer tane olmak üzere toplamda 7 adet mağaza destek noktasıyla, fiziksel ofis konseptiyle iş ortaklarına yerinde destek sağlayan tek e-ticaret platformu olduklarını aktaran Süzme, iş ortaklarının mağaza destek noktalarından ücretsiz fotoğraf çekimi, mağaza açılışı, platform, satış, kampanya ve lojistik konularında her türlü desteği alabildiğini anlattı.

Süzme, mağaza destek noktalarında birebir veya küçük gruplar halinde e-ticaret eğitimleri verdiklerini de söyledi.

Uzun yıllardır Türkiye'nin her bölgesinde sınıf içi eğitim adı verdikleri yüz yüze eğitimler gerçekleştirdiklerini aktaran Süzme, "Yüz yüze eğitimlerin yanında online eğitimlere, yani webinar'lara başlamıştık. Pandemi sürecinde sınıf içi eğitimlerin yerine tamamen webinar'lara ağırlık vermiş durumdayız. Hafta içi neredeyse her gün farklı konularda online e-ticaret eğitimleri vermekteyiz. 2020 yılında 355 webinar düzenledik ve bu eğitimlere 42 binin üzerinde iş ortağımız katılım göstererek online eğitim aldı." diye konuştu.

"Yeni projelerle iş ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

n11.com CMO'su Süzme, lojistik ve kargo süreçleriyle ilgili olarak sektörün tüm önde gelen kargo/lojistik firmalarıyla entegrasyonları bulunduğunu, toplamda 8 kargo ve 3 lojistik firması ile anlaşmalı fiyatlardan iş ortaklarının faydalanmasını sağladıklarını kaydetti.

Tüm kargo anlaşmalarına adresten alım/adrese teslim ve sigorta hizmetlerinin dahil olduğunu aktaran Süzme, "Lojistikte uçtan uca teslimat çözümü sunuyoruz. Ayrıca, entegrasyon sayesinde ek bir iş yükü oluşturmadan yalnızca anahtar kodlar ile sistemimizde sipariş hareketlerini güncelliyor ve doğru bilgi akışını hem iş ortaklarımıza hem de müşterilerimize sunuyoruz. Anlaşmalı kurye firmamız üzerinden operasyonu elverişli iş ortaklarımız aracılığıyla müşterilerimize aynı gün veya ertesi gün teslimat seçeneği sunuyoruz." diye konuştu.

"Cross border trad???????e (e-ihracat)" iş modeliyle iş ortaklarına 2 farklı modelde dünyaya açılma fırsatı sunduklarını bildiren Süzme, "Pazar yeri ile e-ihracat modelimizde iş ortaklarımızın ürünlerini Rusya'nın önde gelen pazar yerinde sergiliyor ve satışını gerçekleştiriyoruz. Direkt e-ihracat modelimizde iş ortaklarımızın Azerbaycan ve KKTC'deki müşterilerden sipariş almasını ve ürün gönderimi gerçekleştirmesini sağlıyoruz. 2021 yılında da mevcut ürün ve desteklerimizin yanında yeni projelerle iş ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

"İş ortaklarımızın operasyonel süreçlerini kusursuzlaştırmaya devam edeceğiz"

Esra Süzme, 2021'de de başta teknoloji altyapısı olmak üzere iş ortaklarının ve Türkiye e-ticaret ekosisteminin gelişmesini sağlayacak yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl halihazırda ülke genelinde bulunan 7 mağaza destek noktası sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde toplam 8 mağaza destek noktası daha açma planımız mevcut. İstihdam açısından da bu yıl hem İstanbul hem de bölge ofislerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan, 2021'de iş ortaklarımızın operasyonel süreçlerini kusursuzlaştırmaya, ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Satıcılarımızın iş yükünü hafifletmek için sipariş karşılama (fulfillment) hizmetini devreye alacağız. Bu şekilde alınan siparişlerin müşterilerimize iletilme sürecinde geçen tüm e-ticaret operasyonları tek bir sistem üzerinden ilerleyecek. Bu proje ile birlikte iş ortaklarımıza ürünlerini depolama, kargolama ve iade gibi tüm operasyonel süreçlerini üstlenecek bir çözüm sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan