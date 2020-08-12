N'Sakala, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdi.Yeni transfer Fabrice N'Sakala, siyah beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: DHA