N'Koudou'dan 'İyiyim' mesajı

Alanyaspor maçında sakatlanan ve uzatma dakikalarında takımını yalnız bırakan N'Koudou stattan çıkarken 'İyiyim' dedi.

06.10.2019 19:39
N'Koudou'dan 'İyiyim' mesajı

Alanyaspor maçında sakatlanan ve uzatma dakikalarında takımını yalnız bırakan N'Koudou stattan çıkarken 'İyiyim' dedi.


Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 90. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında sedyeyle sahadan çıkan ve takımını yalnız bırakan N'Koudou stattan ayrılırken iyi olduğunu söyledi. Soyunma odasından sekerek çıkan ve takım otobüsüne yürüyen Fransız futbolcu, basın mensuplarının sakatlığıyla ilgili sorularına 'İyiyim' diyerek cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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