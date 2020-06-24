HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

N'Koudou: "Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak"

- N'Koudou: "Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak" Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu N'Koudou, Süper Lig'de kalan 6 maçı kazanmaları durumunda ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansları olacağını söyledi.

24.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:53

- N'Koudou: "Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu N'Koudou, Süper Lig'de kalan 6 maçı kazanmaları durumunda ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansları olacağını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın 25 yaşındaki futbolcusu N'Koudou, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs salgını sürecini anlatan başarılı futbolcu, "İlk iki hafta İstanbul'daydım. Uçuşlar da tamamen kaldırılmıştı. Kulüpten de izin aldıktan sonra onlara yakın olmak için aile

min yanına gittim. Onların yanında olmak gerçekten de çok iyi geldi. O dönemde sahadan uzak olmak zordu ama elimizden geldiği kadar hepimiz bireysel antrenmanlar yaptık. Dediğim gibi o dönemde ailemle birlikte olmak önemliydi. Birbirimizi desteklemeye çalıştık ve fena geçmedi" diye konuştu.

"Karantina döneminde Kuran okudum"

Türkiye'ye döndüğünde yaşadığı 2 haftalık karantina sürecini de anlatan N'Koudou, "İki hafta bizim için aslında hiç kötü geçmedi. Jeremain oradaydı, Boateng oradaydı, Adem oradaydı, Victor oradaydı. Tabi önce biraz başlarda garip geldi. Ama ben hiç yalnız kalmadım. Birlikte eğlenceli zamanlar da geçirdik. Önce biraz garipti ama yalnız olmayınca çok da zorlanmadım. Ben genelde Playstation oynadım. Çok dizi ya da film izlemedim. Bir de Ramazan dönemiydi. Oruç da tutuyordum, bazen Kuran okuyordum ya da dinliyordum" şeklinde konuştu.

"Her zaman şükretmen için sebeplerin vardır"

N'Koudou, kendisinin genelde gülerken görüldüğünün belirtilmesi üzerine, "Benim yetiştirilme şeklim böyle. Çocukluğumdan bu yana annem bana bunu aşıladı. Her zaman şükretmen için sebeplerin vardır. Nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, insanlarla konuşabiliyorsan bence şükretmen için yeterli. Kaldı ki bizim durumumuz bundan da farklı. Sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol oynayarak para kazanıyoruz. O yüzden bazı şeyler için şükretmek lazım. Ben böyle yetiştirildiğim için hayata hep bu şekilde bakıyorum" ifadelerini kullandı.

"Salgın dönüşü çok kolay değil"

Korona virüs salgını sonrası liglerin başlamasının kendisini nasıl etkilediği ile ilgili N'Koudou, "Verilen ara daha önce hiç yaşanmamış bir durum olduğu için geri dönüşü de çok kolay değil. Hava gerçekten çok sıcak ama burada teknik ekip ve sağlık ekibi bize neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bir liste çıkardı. Biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada tabii vücudu hazır hale getirebilmen için iyi uyuman, iyi beslenmen, iyi dinlenmen gerekli. Çünkü yoğun antrenmanlar yapıyoruz. O anlamda bizim de üstümüze düşen önemli bir sorumluluk var. Biz de o sorumluluğu yerine getiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Antalyaspor maçı biraz garipti"

Fransız oyuncu, liglerin tekrar başlamasının ardından oynadıkları Antalyaspor ve Denizlispor maçlarını değerlendirerek, "Antalyaspor maçı biraz garipti. Bizim açımızdan biraz üzücü geçti. İlk yarıda oyuna bir türlü giremedik ve rakip iki pozisyonda iki gol buldu. Ondan sonra biz rakibi kovalamak zorunda kaldık ve ne yazık ki kaybettik. Zaten Denizlispor maçından önce hoca bize sürekli olarak 'Biz Beşiktaş isek, kaliteli bir takımsak kesinlikle bir reaksiyon göstermemiz lazım' şeklinde konuştu. Biz de Denizli'de gerçekten bunu yaptık ve 5 gol atarak kazandık. Şimdi Konya maçında da aynı performansla, aynı mentalite ile hareket etmemiz lazım" dedi.

"Geliştirmem gereken noktalar var"

Oynanan iki maçtaki bireysel performansıyla ilgili yorumu sorulan N'Koudou, "Karantina döneminde sosyal medyada yaptığımız yayında da söylemiştim; şu anda geliştirmem gereken noktalar var. Bunları geliştirmeye çalışıyorum. Bu dönemi o anlamda bir fırsat olarak görüyorum. Bunlardan en önemlisi de aslında bitiricilikti. Bitiricilikle ilgili de bazı bireysel çalışmalar yaptım. Antalyaspor maçı tabii farklıydı, o maçta gerideydik. Rakip çok geriye yaslanmıştı, kolay değildi. Denizlispor maçında daha uygun bir oyun ve ortam vardı. Tabii ki gol atmak çok güzel, bana büyük bir mutluluk verdi ama en önemlisi takımın iyi bir oyunla, farklı bir skorla kazanmasıydı" cevabını verdi.

Denizli'de attığı gol

Denizlispor maçında attığı gol ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın golden sonraki reaksiyonu hatırlatılan başarılı futbolcu, "Tabi çok hızlı gelişti. Orada Adem'den bir pas geldi. Burak da 'ikiye bir oynayalım' dedi. Top da çok güzel bir yere düştü. Ben de sol ayağımla gerçekten güzel bitirdim. Aslında antrenmanlarda buna gerçekten çok çalışıyorum. Güzel olan tarafı o antrenmandaki çalışmanın karşılığını almış olmam. Ama top öyle bir yere gitti ki doğrusunu söylemek gerekirse ben de biraz şaşırdım. Tabi Sergen Hoca kariyeri boyunca bu gollerden çokça attığı için bence kendisi için çok garip bir şey değil. Hocanın böyle bir tepki vermesi güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim. Golle ilgili bana mesaj atan çok kişi oldu. Denemek lazım. Çünkü böyle çok sıra dışı goller atabilmen için cesaret etmen lazım. Antrenmanda buna çalışır ve cesaret edersen bir şekilde karşılığını alıyorsun" değerlendirmesini yaptı.

"Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak"

Süper Lig'de kalan haftalara maç maç bakmak gerektiğini dile getiren N'Koudou, şunları söyledi:

"Hala gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi? Biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. Altı maç üzerinden bakarsan toplayabileceğimiz 18 puan var. Hala Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben biraz şöyle bakıyorum; 6 maçta 18 puan toplamayı başarırsak ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak."

N'Koudou: 'Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Spor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş Spor
Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim Spor
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Spor
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak Spor
Fatih Terim'in yeni sezondaki yardımcısı Ayhan Akman olacak
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı Spor
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan 750 bin euro maaş alacak
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
Tartışmalı maçın hakemi Alper Ulusoy, G. Saray teknik heyetine çıkıştı: Siz kalecinize bakın
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yollarını ayırdı
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Adnan Menderes Mehmet Özhaseki
Magazin Aleyna Tilki Ozan Açıktan Acun Ilıcalı Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: N'Koudou: "Ciddi anlamda yukarıya tırmanma şansımız olacak" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:55:00. #1.14#
title