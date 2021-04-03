N Kolay İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu yarın yapılacak

Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, yarın 16. kez yapılacak.

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Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, yarın 16. kez yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen yarı maraton, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek. Organizasyonda katılımcı sayısı 2 bin 500 kişiyle sınırlı tutulacak.

Elit atletlerin mücadele edeceği yarı maraton, saat 10.00'da başlayacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak organizasyonda, 10 kilometre koşusu da gerçekleştirilecek.

Koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitiminde dönüş yapacak yarışçılar, Unkapanı, Cibali ve Ayvansaray yönünde devam edecek. Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından yapılacak dönüş ile birlikte atletler, başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacak.

Maraton, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşulacak. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler ve çipler, geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutulacak.

Rekortmenler karşılaşacak

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie ile rekoru elinden aldığı vatandaşı Geoffrey Kamworor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İstanbul Yarı Maratonu rekorunu elinde bulunduran Etiyopyalı Amdework Walelegn de parkurdaki yerini alacak.

Kadınlarda Kenyalı sporcular maraton dünya rekortmeni Brigid Kosgei, yarı maraton dünya rekortmeni Peres Jepchirchir ve İstanbul Yarı Maratonu ile İstanbul Maratonu rekorlarının sahibi Ruth Chepngetich, yarın Tarihi Yarımada'da koşacak.

Yollar trafiğe kapatılacak

Maraton için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.

Yarı maraton için parkur güzergahı ve bu güzergaha çıkan yollar, 02.00 ile 15.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Koşucular, saat 15.00'e kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak da faydalanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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