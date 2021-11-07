N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor
Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda ise Sheila Jerotich birinci olduMilli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekorun sahibi olduSerhan TÜRK / İSTANBUL, - N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.
Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda ise Sheila Jerotich birinci oldu
Milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekorun sahibi olduSerhan TÜRK/ İSTANBUL, - N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Ugandalı atlet Victor Kiplangat, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Jerotich kazandı.Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu N Kolay 43. İstanbul Maratonu, 43. kez gerçekleşti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası'nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2: 10: 18'lik derecesiyle Ugandalı atlet Victor Kiplangat kazanarak kariyerinin ilk maraton birinciliğini elde ederken; 2: 10: 23 ile Kenyalı atlet Robert Kipkemboi ikinci, 2: 10: 25 ile Ugandalı Solomon Mutai üçüncü oldu. Kadınlarda 2: 24: 15'lik derecesiyle Kenyalı atlet Sheila Jerotich birinci olurken; 2.24.21 ile Kenyalı atlet Jackline Chepngeno ikinci, 2: 24: 45 ile Etiyopyalı Ayantu Abdi ise üçüncü oldu.HÜSEYİN CAN 36 YILLIK REKORU KIRDI
N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2: 16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.