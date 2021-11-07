N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nunda kazananlar belli oldu

Erkeklerde Victor Kiplangat, kadınlarda ise Sheila Jerotich birinci oldu

Milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekorun sahibi oldu

N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nda mücadele eden milli atlet Hüseyin Can, 36 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Maratonu 2: 16.02'lik derece ile bitiren milli atlet Hüseyin Can, 1985'ten beri kırılamayan 23 yaş altı Türkiye rekorunu sahibi oldu.