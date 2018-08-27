Badou Ndiaye, Sosyal Medya Hesabına Galatasaray'ın Logosunu Koydu
Galatasaray'ın eski oyuncusu Badou N'diaye, Twitter hesabına sarı-kırmızılı ekibin logosunu koydu ve profiline 'Galatasaray'ın futbolcusu' notunu düştü.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu N'diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, 'Galatasaray ve Stoke City'nin futbolcusu' notunu paylaştı.
GALATASARAY'DAN STOKE CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU
Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna katarken, devre arasında ise 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer etmişti.
YORUMLAR (3)
-
sıla sen çok mu yaşlısın neki :) ŞEREFTİR SENİ SEVMEKCevap Yaz Yayından Kaldır
-
dün söz bugün bizde böyle adamlar lazımdı de. ne komik adamsınız siz gençlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bize badou gibi ruhlu savasci futbolcular lazimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır