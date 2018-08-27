Badou Ndiaye, Sosyal Medya Hesabına Galatasaray'ın Logosunu Koydu

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin gündeminde olan eski futbolcusu N'diaye, sosyal medya hesabında sarı-kırmızılıların logosunu kapak fotoğrafına eklerken profiline, 'Galatasaray ve Stoke City'nin futbolcusu' notunu paylaştı.

GALATASARAY'DAN STOKE CİTY'E TRANSFER OLMUŞTU

Sarı-kırmızılı ekip, Senegalli futbolcuyu geçtiğimiz sezon başında Osmanlıspor'dan 7 milyon 500 bin euro'ya kadrosuna katarken, devre arasında ise 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer etmişti.