Myrleia Antik Kenti Meclis Gündeminde

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, arkeolojik sit alanlarının imar barışından yararlanmasının söz konusu olamayacağı söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kültür Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçe görüşmelerinde Mudanya'daki antik kent Myrleia üzerine kurulu AVM'ye imar barışı kapsamında verilen izni sordu.

Bütçe görüşmelerinin soru-cevap bölümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a İznik ve Mudanya'daki tarihe eserlerin korunmasıyla ilgili sorular soran CHP Bursa Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Çingene Kız mozaiğinin Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle teşekkür ederek ardından İznik'te üstü kapatılan mozaik ve 2700 yıllık Myrleia antik kentiyle ilgili gelişmeleri hatırlattı.

İznik'te kamulaştırma yapılmadığı için üstü betonla kapatılan Roma dönemine ait mozaiğin geleceğe taşınması için Kültür Bakanlığı'nın ne zaman devreye gireceğini soran Altaca Kayışoğlu, "Mudanya'da 2700 yıllık Myrleia antik kenti var. Üstünde AVM yer alıyor. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen AVM sahibi imar barışından yararlanarak işletmeye açtı. Mudanya Belediyemiz acele kamulaştırma kararı aldı ancak İçişleri Bakanlığı maalesef, dava devam ediyor diye bu kararı onaylamadı. Lütfen, 2700 yıllık antik kenti de kültürümüze, geleceğimize, çocuklarımıza bir miras olarak bırakalım" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun sorularına yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, arkeolojik SİT alanlarının imar barışından yararlanmasının söz konusu olamayacağı söyledi. Bakan açıklamalarında, "Çevre Bakanlığı'nın sistemine girip, ücret ödeyip bir belge alabilirler ama bu yararlanacağı anlamına gelmiyor. Kapsam dışı kalıyorlar, Çevre Bakanlığı olsun, biz olalım yine gerekli davaları açıp hatalı bir yapılanmaysa yıkım kararını gerçekleştiririz" açıklamasında bulundu.

Altaca Kayışoğlu, Bakan'ın bu sözleri üzerine "Sayın Bakanım, bir günde aldılar ve AVM'yi açtılar" karşılığını verdi.

Bu uyarı üzerine Bakan Ersoy'un yanıtı şu oldu: "Açmış olmaları ayrı bir konu, yararlanıp yararlanmamaları ayrı bir konu, kesinlikle yararlanamıyorlar; ben sizi bilgilendirmek açısından söylüyorum. Ödeme yapmaları o haktan yararlanmaları anlamına gelmiyor". - BURSA