Myrleia Antik Kenti için yapılan kamulaştırma talebi onaylandı
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Myrleia Antik Kenti için yapılan kamulaştırma talebi onaylandı

30.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:44
Myrleia Antik Kenti için yapılan kamulaştırma talebi onaylandı

Mudanya Belediyesinin, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yaptığı kamulaştırma talebi onaylandı.

Mudanya Belediyesinin, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna yaptığı kamulaştırma talebi onaylandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mudanya Belediyesinin, Myrleia Arkeoparkı Projesi için Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan beklediği onay geldi. Kurul, Mudanya Belediyesinin Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve arkeopark alanı olarak belirlenen özel mülkiyete ait 1448 ada 8 ve 22 parseldeki taşınmaz kültür varlıklarını kamulaştırma talebini onayladı.

Böylece, imar planında yeşil alan olarak belirlenen bölgenin arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atılmış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Helenistik ve Roma dönemlerine ait taşınmaz kültür varlıklarının bulunduğu bölgenin, arkeopark olarak hayata geçirilmesi için önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

Mudanya'nın turizm potansiyelinin yapılacak olan çalışmayla artacağını belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Yalnızca Bursa değil, tüm insanlığın değerlerinden biri olan Myrleia'yı geleceğe hep birlikte taşıyacağız. 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'ni açık hava müzesine dönüştürme çalışmalarına uzun süren çabalarımız ve kararlılığımız sonucunda başlıyoruz. Myrleia Antik Kenti'nin devamı olan ve Ömerbey Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanı açık hava müzesine dönüştürüyoruz.

Mudanya'nın tarihini ziyaretçilerine tanıtacak bilgilendirme panoları, yürüyüş yolları, çocuklar için uygulama laboratuvarlarının bulunacağı uygulama projesi için heyecanlıyız. Tek bir amacımız var; bu değer yok olmasın. El ele vererek Mudanya'mıza, insanlığa, kültür ve tarihe Myrleia'yı kazandıralım. Geleceğe tarihi bir imza atalım. Destek veren, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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