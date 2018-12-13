Myrina ve Gryneion'da Çalışma Yapan Bilim Ekibinden Başkan Acar'a Teşekkür

İzmir'in Aliağa ilçesindeki antik kentler Myrina ve Gryneion'da, arkeolojik yüzey araştırmalarını sürdüren Adnan Menderes Üniversitesi bilim insanları çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bilim kurulu, Aiolis'in 12 antik kentinden olan Myrina ve Gryneion'da arkeolojik yüzey araştırmalarını sürdürüyor.

Aliağa Belediyesi ise Aliağa'nın 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutacak arkeoloji, tarih ve kültür alanındaki akademik çalışmalara son dört yıldır tam destek veriyor. Belediye, akademisyenler tarafından ortaya çıkartılan bilgi ve belgeleri de kitap haline getirerek Aliağa Kent Kitaplığı adı altında ücretsiz olarak tarihseverlerin ve akademi dünyasının hizmetine sunuyor.

Myrina ve Gryneion'da arkeolojik yüzey araştırmalarının başkanlığını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Murat Çekilmez, Aliağa Belediyesi'ne gönderdiği bildiri ile yüzey araştırmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Serkan Acar'a bilim kurulu adına teşekkür etti.

Murat Çekilmez imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle 2015 yılından itibaren İzmir ili, Aliağa ilçesi sınırlarındaki Myrina ve Gryneion antik Kentlerinde bilim ekibimiz tarafından arkeolojik yüzey araştırmalarına başlanmıştır. Son araştırmalara göre geçmişi Neolitik döneme kadar uzanan Myrina ve Gryneion antik kentlerindeki arkeolojik yüzey araştırmalarına (MYGAR) 2015 yılından itibaren verdiğiniz destekler araştırmalarımızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Projemize verdiğiniz destekler ve araştırmalarımız konusundaki yardım etme istekliliğiniz için gerçekten minnettarız. Sizin nezdinizde emeği geçen tüm personele Myrina ve Gryneion arkeolojik yüzey araştırmaları bilim ekibi adına şükranlarımızı bildirir, saygılarımızı sunarız." - İZMİR