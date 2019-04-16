Myp Lideri Yılmaz: "Ysk Kararlarına Saygı Duyulmalı, Gerekirse Seçim Yenilenir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçları tartışmalarına ilişkin olarak "YSK Kararına saygı duyulmalı. Gerekirse seçimler yenilenir" dedi.

MYP Lideri Yılmaz, seçim sonuçları tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YSK kararlarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Taraflar sakin olmalı ve provokasyona mahal vermeden sükunetle işi çözmelidirler. Türkiye, yeterince sıkıntı ile boğuşurken stadyumları veya kitleleri harekete geçirecek eylemlerden uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde kısmi iptallerin kaosa neden olacağını savunan Yılmaz, "YSK bu durumu düşünmelidir. Eğer bir iptal olacaksa bu iptalin genele yayılması gündeme gelebilir. Bu nedenle alınacak karar çok ince düşünülmelidir. Hakkaniyeti bozacak bir karar olmamalıdır. Belli ki bazı usulsüzlükler var o zaman gereği neyse YSK tarafından yapılacaktır. Gerekirse seçim yenilenir. Endişe ve kargaşaya mahal yok diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA