MYP Lideri Yılmaz Yılmaz: "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir" Önümüzdeki dönemde seçimlere 15 partinin katılabileceğini bu partilerden birinin de 81 il teşkilatlanmasını tamamlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir" dedi.

Önümüzdeki dönemde seçimlere 15 partinin katılabileceğini bu partilerden birinin de 81 il teşkilatlanmasını tamamlayan Muhafazakar Yükseliş Partisi olduğunu belirten Ahmet Reyiz Yılmaz, "Seçim sonuçlarını küçük partiler belirleyebilir" dedi.

Sonuçları büyük partiler değil küçük partiler tarafından belirlenecek bir seçim geçireceğini iddia eden Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Önümüzdeki seçimin sonucunu büyük partilerin dışında kalan irili ufaklı partiler belirleyebilir. İttifakların vereceği görüntü halkta seçimi etkileyecek bir sonuç doğuracaktır. Her parti oy oranına bakılmadan diğerine ihtiyaç duyacağı bir seçim süreci yaşanacaktır" dedi.

Bu nedenle hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Kemal Kılıçdaroğlu'na bir çağrı yaptığını dile getiren MYP Lideri Yılmaz, "Liderler seçimden galip çıkmak istiyorsa çağrılarını güçlü bir şekilde dile getirmelidir. Demokrasinin temsili açısından bu çağrı çok önemlidir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA