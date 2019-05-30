MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye dış güçler tarafından kuşatılmakta"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ege ve Akdeniz'in 1. Dünya savaşında olduğu gibi dış güçler tarafından kuşatıldığını savundu.

MYP Lideri Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İstanbul seçimleri ve ekonomik sıkıntılarla uğraştığını söyleyen Yılmaz, "Türkiye bunlarla uğraşırken dış güçler ve kadim maşaları tarafından hızla kuşatılmaktadır. Ege'de, Adalar'da, Fransa ve Amerika dahil dünya ülkeleri ülkemize karşı 1. Dünya savaşında olduğu gibi namlular çevirmek sureti ile savaş pozisyonu almaktadırlar. Aynı durum Akdeniz'de cereyan etmektedir. Ermenistan dahil kadim düşmanlar Milleti İbrahim'e karşı pozisyon belirlemektedir" şeklinde konuştu.

Birinci dünya savaşı sırasında Yemen'den Filistin'e Türk askerlerinin katledildiğini belirten Yılmaz, "Hafızamız düşmanı unutup dost bellemeye çalışmak üzerine nakşediliyor. Aynı şekilde Ermeni doğuda Yunan batıda sanki bu milletin kadınlarının karnını deşmemiş gibi bugün 'hepimiz Ermeni'yiz' diye bağıranları görüyoruz. Siz tarihinizi inkar ederseniz sizden önce Allah, sonra da tarih kuvvetli şekilde hesap sorar. İşte bugün yine aynı şekilde aynı işbirlikçi güçler Türk askerine Suriye'de silah çekiyor. Doğudan Emeni, Batıdan Yunan ile bileniyor. Kısaca hedefte yine Türkler var. ve tarih yeniden tekerrür ederek etrafımız aynı uluslar tarafından kuşatılıyor. Çok ama çok diri olmamız hafızamızı millet olarak dinç tutmalıyız. Yoksa Allah kendisini ders almayan toplumlara çok daha şiddetli hatırlatır. Tarih bununla sabittir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA