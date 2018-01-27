Myp Lideri Yılmaz: "Trump, Açık Şekilde Teröre Destek Suçu İşlemiştir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, "PKK uzantısı YPG unsurlarına yapılan silah yardımı tartışmasız terör suçudur. Amerikan Başkanı bilerek bu suça imza atmıştır. Trump bu kararla Amerika'yı teröre açık destek veren ülkeler listesine sokmuştur" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump 9 Mayıs 2017 tarihinde ve 12 Aralık 2017 tarihlerinde terör örgütü PKK uzantısı PYD yapılanmasına ağır silahlar veren listeleri onaylamıştır. Bu onay açıkça NATO üyesi bir devletin bir başka NATO üyesi ülkeye karşı kullanılmak üzere terörist guruplara ağır silahlar dahil mühimmat desteğinin belgeleridir. Bu konuda tartışma dahi yoktur. PKK uzantısı PYD terör yapılanmasının faaliyetlerinin terörist faaliyetler olması Trump tarafından verilmiş olunan silahların teröre destek suçu oluşturduğu tartışma dahi götürmez" ifadelerini kaydetti.

"Türk mahkemeleri yargılama yetkisine sahip"

Amerika'nın suç işlediğini belirten Yılmaz, "Amerikan Başkanı tarafından teröristlere yapılan silah yardımları ile ilgili Pentagon'dan da dün bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklama ise işlenen suçun ikrarı ile durumu kurtarma çabasıdır. Pentagon'dan Korgeneral Kenneth Mckenzie yaptığı açıklamada, 'YPG unsurlarına verilen silahların yanlış ellere düşmemesini dikkatle izleyerek sağlıyoruz' demiştir. Bu açıklama sahada yaşanan olaylar ve Türk tarafına yapılan saldırılar ile verdiğimiz kayıplar göz önüne alındığında hiçbir şey ifade etmediği gibi aksine Amerika işlediği suçu ikrar etmektedir. Bu silahlar nedeni ile yaşanan kayıplar hukuken bu silahları terörist guruplara veren Amerikan Başkanını dahil diğer sorumluların da Türk mahkemelerinde yargılanma yolunu da açar. Silahlar derhal Türk askeri nezaretinde geri toplatılmalıdır. Aksi takdirde Türk hükumet gereken her adımı atmakla sorumludur" dedi. - İSTANBUL