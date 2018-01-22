Myp Lideri Yılmaz: "Suriye'de Sonuna Kadar Gidilmeli"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Zeytin Dalı" harekatına destek vererek, "Suriye'de sonuna kadar gidilmeli" dedi.

Afrin'de gerçekleştirilen "Zeytin Dalı" operasyonu ile ilgili bir açıklama yapan Yılmaz, "Suriye'de sonuna kadar gidilmelidir. Türkiye ikinci kere Suriye içinde teröristlere karşı harekat yapıyor. İlk harekattan sonra geri çekilmiş arkasından Amerika temizlenmiş bölgede yeni devlet yapılanmasına gitmişti. Bizim bu harekatlardan beklentimiz yüksek olmalıdır. Girdiğimiz yerden neden çıkıyoruz. Savaşmak bir ülkeye girmek kolay bir iş değildir, büyük bedeller gerektirir. Bu nedenle evvelinde zaten Türk toprağı olan bu yerde kendi otoritemizi kabul ettirmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin harekatın siyasi liderleri olduğu vurgulayan Yılmaz, "Onları da millet olarak cephe de mehmetçiğimizle yan yana omuz omuza görmek istiyoruz. Bizim millet olarak Atatürk'ün yaptığı gibi başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin cephe hattında hatta Suriye içinde güvenli alanda askerimizle yan yana görmek milletimize büyük moral olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Ahmet Reyiz Yılmaz, Afrin'den sonra harekatın devam ederek Fırat'ın iki yakasının temizlenmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye Suriye de daha da etkin olmalıdır. Bu bölgede geçmişten doğan haklarımızı kimse inkar edemez. Halep'in üzerindeki haklarımızı kimse inkar edemez. Suriye'de yeni dönemde kesinlikle Türkiye'de söz sahibi olmalıdır."dedi. - İSTANBUL