Myp Lideri Yılmaz: "Reel Değil Siyasi Faiz Ödüyoruz"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Halk olarak reel faiz değil, siyasi faiz ödüyoruz" dedi.

Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren MYP lideri Yılmaz "Türkiye dünyadaki ekonomik koşullar içerisinde halk olarak ve ülke olarak en ağır faiz yüküne sahip ülkelerden biri haline gelmiştir. Halkımızın ödeyemez halde olduğu bu faiz reel ekonomik bir faiz değil, tamamen siyasi bir faizdir. Dünyada birçok ülkede faizlerin sıfıra yaklaştığı sıfırın altına dahi indiği ülkeler var iken, millet olarak bu kadar yüksek faizi ekonomik enstrümanlarla açıklamak mümkün değildir. Bu nedenle iyi yönetilen bir Türkiye ve dünyadaki koşullar göz önüne alınacak olursa Türkiye'de faizlerin çok daha düşük olması gerektiği görülecektir" ifadelerini kullandı.

Geçmişte yapılan özelleştirmelerin hata olduğunu söyleyen Yılmaz "Faizi etkileyen bir başka hususta sadece vergiler ve borçlanmaya dayalı bir bütçe yapısıdır. Türkiye'nin bütçesi borçlanma ve vergiler dışında gelirler elde etmediği sürece hayat pahalılığı ve yüksek faiz devam edecek halkımız fakirlikten kurtulmayacaktır. Bu manada kamuya ait kurumların satılarak elden çıkartılması Türkiye'nin borçlanma ve vergiler dışındaki ilave gelir kapılarını da kapatarak bugünkü ekonomik tablo hazırlanmıştır. Türkiye şimdi yeniden devlet olarak yatırımlara katılarak yeni gelir kapıları elde etmediği sürece hayat pahalılığının önüne kimse geçemeyecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA