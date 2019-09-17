MYP lideri Yılmaz partisinin Suriyeliler planını açıkladı

17.09.2019 13:45

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'de bulunan Suriyeliler'in ülkelerine gönderilmeleri gerektiğini, oradaki güvenliklerinin Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.



MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, partisinin Suriyeliler konusundaki planını açıkladı. Türkiye'de bulunan Suriyeliler'in ülkelerine geri gönderilmeleri gerektiğini savunan Yılmaz, "Ancak orada güvenlikleri Türkiye tarafından sağlanmalı. Ülkelerini savunmaları için askeri eğitim ve askeri destek verilmeli. Böylece hem ülkelerinin istikrarına katkı verip hem de ülkelerinde yaşamayı, topraklarını korumayı öğrenmeliler. Buraya kaçıp gelmek sorunu çözemediği gibi Suriye'nin bütünlüğüne de bir katkısı olmamaktadır. Bir an evvel Suriyeliler için doğru olan yapılmalı. Ülkelerine dönmeleri sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Suriye'de güvenli bölge inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Suriye'de Amerika dışında Türkiye kendi çözümü olan bir güvenli bölge inşa etmeli. Buralarda insanların yaşamasına yardımcı olmalı ve Türkiye'ye sadık bir teba oluşturulmalıdır. Bu hali ile var olan durumun ne Suriyeliler ne de Türkiye'ye yardım ettiği söylenemez. Suriye içinde yaşamı devam ettirilecek olan halkın Türkiye'deki imkanları kullanması kolaylaştırılmalı ama bunu bir servis olarak ülkelerinde kalırken kullanmalılar. Bunun dışında insanları taşıyarak boşalan bölgeleri ne olduğu belirsiz unsurların yerleşimine kolayca girmesine yol açan göç hareketi hem ülkemize hem Suriye halkına zarar vermektedir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA