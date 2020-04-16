MYP lideri Yılmaz "Özel bankalar fırsatçılık yapıyor" Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele verilirken özel bankaların fırsatçılık yaparak piyasaları sabote ettiğine dikkat çeken Ahmet Reyiz Yılmaz, hükumet politikasına uygun şekilde Kamu bankaları piyasada bir denge kurmaya çalışırken özel bankalar fırsatçılık...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını ile mücadele verilirken özel bankaların fırsatçılık yaparak piyasaları sabote ettiğine dikkat çeken Ahmet Reyiz Yılmaz, hükumet politikasına uygun şekilde Kamu bankaları piyasada bir denge kurmaya çalışırken özel bankalar fırsatçılık yaparak kamu bankalarının gerisinde kalıyor ve böylece piyasaları sabote ediyorlar. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamalara rağmen hiç bir özel banka kredilendirme konusunda henüz ileri bir adım atmadı. Bu bankalar vatandaşın parasını mevduat olarak topluyor ama para geriye ve üretime bu bankalarca dönmüyor. Bu durum tamamen ekonomiyi sabote etmeye yönelik spekülatif yaklaşımlardır ve asla kabul edilemez" açıklamalarında bulundu.

Korona virüs ile mücadele ile alakalı bir açıklama gerçekleştiren Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz özel bankaların faizleri olumsuz yönde etkilediklerini öne sürdü. Hükumetin açıklamalarına aykırı hareket eden özel bankaların faiz düşürme operasyonuna ters hamleler yaptıklarını söyleyen Yılmaz "Hükumet bir şey diyor özel bankalar başka bir şey yapıyor. Hükumet Faizi düzenlemeye çalışıyor özel bankalar kendi politikalarını uyguluyor. Bu şartlar altında faizleri indirmek mümkün olamaz. Hükumetin talebine kamu bankalarının verdiği net destek ve cevabı özel bankalarda hemen yarın vermek zorundalar. Özel bankaların hükumetin faiz ve piyasayı rahatlatmak için belirlediği kredi politikasına uyması mutlaka takip edilmesi gereken hayati bir meseledir dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA