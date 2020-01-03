MYP Lideri Yılmaz "İranlı General'in öldürülmesi bedeli ağır bir sürece neden olabilir"

03.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:18

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda İranlı General Kasım Süleymani'nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Amerika tarafından gerçekleştirilen bu saldırı bölgeye istikrarsızlık getirmeye devam edecek. İran bu saldırıya cevap verebilir. Dolasıyla Ortadoğu'ya istikrar iyice kaybolmakta savaşı tetikleyecek kötü bir adım atılmıştır" şeklinde konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen füze saldırısı sonucunda Bağdat'ta öldürülen İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile ilgili yankılar tüm dünyada devam ediyor. 2020 için barış umutlarının yerine yeni bir savaşı tetikleyerek kötü bir adım olarak nitelendirilen ABD saldırısı İran tarafından karşılıksız bırakılmayacağı konuşuluyor.



Bu konuda bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "İranlı komutanın ölümü ile sonuçlanan saldırı bölgede sıkıntılı bir dönemin başlangıcı olacak. İran konusunda savaştan başka çare görmeyen Amerika bu adımla savaş konusunda kararlı tutumunu da ortaya koymuştur. Şimdi bölge de kartlar yeniden dağıtılacak. Daha agresif bir sürecin başlayacağına iyi bir işaret olan bu adım önümüzdeki günlerde kontrolden çıkacak bir sürece doğru ilerleyebilir. Türkiye açısından da durum kötü iken olası bir Amerikan,İsrail ve İran savaşı karşısında daha da kötüleşecektir. En önemli konu Çin bu konuda ne adım atacaktır" ifadelerini kullandı.



MYP Lideri Yılmaz, ABD ile ciddi bir mücadele yürüten Çin'in müttefik gördüğü İran'a destek olmak konusunda geri durmayacağını iddia ederek "Çin yaşananlardan sonra bölgeye müdahale etmekten çekinmeyecek ve İran'a destek olmak için adımlar atabilir" şeklinde konuştu.



Türkiye açısından kritik bir sürecin başladığına dikkat çeken Yılmaz "Bu gelişmeler sonrası Türkiye'nin bölgedeki durumu daha da ciddileşmiştir. Türkiye, yaşanacak gelişmelerden olumsuz etkilenmemek için biran önce gerekli tedbirleri almak zorundadır. Asla istenmez fakat Ortadoğu'da meydana gelecek bir savaşta Türkiye bundan başta ekonomik olarak kendini korumak zorundadır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA