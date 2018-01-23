Myp Lideri Yılmaz "Fırat'ın Doğusu da Temizlenmeli"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin Afrin'de gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı" harekatının genişleyerek devam etmesi gerektiğini savunarak, "Afrin'den sonra arkamızı temiz tutarak Fırat'ın Doğusuna doğru temizlik harekatı devam etmelidir. Bütün Kuzey sınırımız Türk bayrağı ile dalgalanmalı ve kontrol Türkiye de olmalıdır" dedi.

MYP Lideri Yılmaz "Zeytin Dalı" harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Biz Suriye de ilerlerken Amerika, İngiltere ve daha bir çok Batı ülkesinden ses çıkmıyor. Bu durum normal kabul edilemez. Teröristlere silah veren bu Amerika değil mi? Burada bir şeyler de bir yanlışlık olabilir. Görmediğimiz gözden kaçırdığımız hususlar olabilir. TSK ve Cumhurbaşkanı dikkatli olmalıdır. Operasyon esnasında Amerika'nın sesi çıktığı anda Türkiye doğru adımı atıyor demektir" diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de istikrar sağlanana kadar bu topraklarda kalması gerektiğini belirten Yılmaz, "Türkiye temizlik yaparak ilerlediği bu toprakları bir daha Suriye istikrara kavuşuncaya kadar terk etmemelidir. İlk operasyonda gördük ki Türkiye'nin girip temizlediği alanlardan çekilmesiyle o alanları PYD ve Amerika doldurdu. Şimdi bir kez daha aynı yanlışı yapamayız. Çıkmak için ancak gerekli şartların oluşması ve Suriye'de birleşik bir Suriye yönetiminin kurulması gerekir" ifadelerini kullandı.

Afrin'den sonra harekatın sürmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Afrin'den sonra arkamızı temiz tutarak Fırat'ın Doğusuna doğru temizlik harekatı devam etmelidir. Bütün güney sınırımız Türk bayrağı ile dalgalanmalı ve kontrol Türkiye de olmalıdır. Bu konu da kesinlikle taviz verilmemelidir. Geri çekilme büyük bir hüsran olabilir. Boşaltılacak temiz alanı Amerika ve Kürt PYD gurupların doldurması çok kolay olur. O zaman bu yaptığımız harekat NATO çerçevesinde bir mıntıka temizlik harekatına döner ki bu durum asla kabul edilemez" şeklinde konuştu. - İSTANBUL