MYP Lideri Yılmaz faizlerde bir indirim daha şart

12.11.2019 10:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:28

Son dönemde faizlerde yapılan indirimleri olumlu olarak bulduğunu fakat yeterli olmadığını söyleyen Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getirerek bir faiz indiriminin daha gerekli olduğunu iddia etti.



Faizlerin hala çok yüksek olduğunu dile getiren MYP Lideri Yılmaz, faizlerde indirime gidilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Yılmaz, yarım kalan inşaatlar için açılan istihdam destek paketi sadece hasılat paylaşımı yapıları kapsıyor. Bu yanlış. Hasılat paylaşımı olmayan çok sayıda yapı var ve bu yapılar yatırım projeleridir. Bunların da göz önüne alınması gerekiyor bu projelerde örneğin % 70 tamamlanma oranına ulaşanlara kalan kısım için acil kredi açılmalıdır. Böylece Türkiye inşaat mezarlığı görünümünden kurtarılmalı ve bu yapılar ekonomiye kazandırılmalıdır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA