MYP Lideri Yılmaz "Erdoğan'ı destekliyorum, göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz"

04.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:14

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklaması üzerine mültecilerin sınır kapılarına dayanması bir anda tüm dünya gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, kararı sonuna kadar desteklediğini dile getirerek "Cumhurbaşkanı Erdoğan onurlu bir duruş sergilemiştir" dedi.



Göçmenler konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karanını sonuna kadar desteklediğini açıklayan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erdoğan'ın kararını kesinlikle destekliyorum. Göçmenleri göndermeye devam etmeliyiz. Türkiye'yi bu konuda yalnız bırakanlar, kesinlikle sonuçlarına katlanmalılar. Cumhurbaşkanı onurlu bir duruş sergilemiştir. Mülteci sorunu, para hesabı yapılamayacak bir meseledir. Suriye'yi yıkanlar bedeline katlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Son zamanlarda gündeme gelen patriotlarla ilgili de konuşan MYP Lideri Yılmaz, "Amerika, Suriye meselesinde Türkiye'yi yalnız bırakmıştır. Özellikle Patriot ve F35 konusunda Amerika hızlı adım atmak zorundadır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA