Myp Lideri Yılmaz: "Dünyanın Savaşa Değil İmar Edilmeye İhtiyacı Var"

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Dünyanın savaşa değil imaa edilmeye ihtiyacı var. Türkiye barışın teminatı bir ülkedir" dedi.



Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada genel nüfus itibari ile büyük bir fakirlik ve gelir dengesizliği yüzünden yoksulluk, kaos ve sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Bizim Türkiye olarak ağırlığımızı çok daha artırarak yolumuza devam etme zorunluluğumuz ve misyonumuz vardır. Ortalığı ateş alanına çevirenler kendi ateşlerinde yanmak için hızla yollarına devam ediyorlar. Bu durumun sürdürülemez olduğu son derece açık ve nettir" dedi.



"Gelişmeler geniş perspektiften bakıldığında dünyanın güçlü bir Türk devletine olan ihtiyacı açıkça görülmektedir" diyen Yılmaz, "Bizler birlik ve beraberlik ruhu ile kendi düzenimizi sağlayarak bölgemize çeki düzen verebilecek kudrete sahip bir milletiz. Daha cesaretli bir milli yapılanma için çalışmalarımızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretler bir gerçeği daha ortaya koymuştur ki; bu, bölgede yaşayan halkların bir otorite olarak Türklere olan ihtiyacının arttığıdır. Şimdi bizler bu ihtiyacı en güzel şekilde değerlendirmek zorundayız. Bütün bu ülkeleri Türk Devleti etrafında birer halka gibi nakşederek yeniden büyük Türkiye hayallerimizi gerçekleştirebiliriz." - İSTANBUL