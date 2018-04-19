Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Seçim Açıklaması

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, 24 Haziran seçimleri ile ilgili "Bağımsız adaylar nasıl imza toplayacak. Daha yasal düzenlemesi yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verildiğinin açıklamasının ardından MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. MYP Lideri Yılmaz, 100 bin imzanın nasıl toplanacağının açıklanması gerektiğini söyleyerek, "Bağımsız adaylar nasıl imza toplayacak. Daha yasal düzenlemesi yok. Şimdi 100 bin imza nasıl toplanacak YSK derhal açıklamak zorundadır. Ayrıca bu imza toplama süresi için bağımsız adaylara ilave bir süre verilmelidir. Diğer adayların adaylık ilanı bir prosedüre tabi değilken 100 imzanın toplanma süresi muhakkak YSK tarafından ilave süre olarak değerlendirilmelidir. Bu kadar kısa süre kala seçim kararı alınması ancak elektronik ortamda toplanacak imza ile mümkün olacaktır" dedi. - İSTANBUL