Myp Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: " Bahçeli İsterse Herkes Yuvaya Döner"

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek,"Bahçeli isterse herkes yuvaya döner" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, MHP Lideri Bahçeli'ye yaptığı yazılı açıklamayla seslenerek, "Bahçeli tarafından atılacak adımlar bütün senaryoyu bozabilir. Bunun tek yolu ise Bahçeli olağanüstü kongre yaparak geçmişte ihraç edilmiş isimleri geri çağırmasıdır. Bahçeli isterse herkes yuvaya döner" dedi.

CHP'yi de eleştiren MYP Lideri Yılmaz, "CHP yine eski hastalığının peşinde gezmektedir. HDP ile ittifak durumunda Akşener ekibi bu ittifaka giremez. Girdiğini varsayarsak Cumhur İttifakı tartışmasız bir seçim yürütür" dedi. Cumhurbaşkanlığı adayları için 100 bin imza şartı ile ilgili de konuşan Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz,"Bağımsız adaylara şimdiden haksızlık var.Bağımsız adaylar yani 100 bin imza ile aday olacakların bu imzaları nasıl toplayacağı ısrarla belirsiz bırakılmaktadır. Bu durum seçimi adil olmayan bir sürece çekmekte olduğu iktidar tarafından görülmeli ve derhal uyum yasası çıkartılarak usul ve şartlar belirlenmelidir"dedi. - İSTANBUL