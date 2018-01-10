Myp Genel Başkan Yardımcısı Aktürk: " (Cumhurbaşkanlığı Seçimleri) 250 Bin İmzayla Kendi Adayımızı...

- MYP Genel Başkan Yardımcısı Aktürk:"(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) 250 bin imzayla kendi adayımızı açıklayacağız"

İSTANBUL - Muhafazakar Yükseliş Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Aktürk 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "250 bin imzayla kendi adayımızı açıklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Partisi Hukuki ve Siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Aktürk "Parti olarak halkımızın çok seveceği, adaylığından mutluluk duyacağı bir ismi çok yakında halkımızla paylaşacağız. Adayları yüz bin imza ile belirlenmesinde boşluklar olması sebebiyle siyaset kurumundan çözüm beklentilerimiz halen cevap bulmamıştır" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vatandaş imzasını oyunu ne şekilde verecektir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin yasama ve yürütme ile ilgili önerilerini yakında meclis başkanlığına sunacağını söyleyen Avukat Burhanettin Aktürk "Mecliste gurubu temsil edilen bir partimiz olmasa da Türk Siyasi hayatına hukuki ve siyasi yollarda katılım sağlamaya devam ediyoruz. En önemli konulardan bir tanesi de başkanlık sistemine en az yüz bin vatandaş toplayarak aday gösterebilme hakkını önündeki engellerin kaldırılmamış olmasıdır. Yüz bin vatandaş istediği adayı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilir. Peki, bu vatandaş imzasını oyunu ne şekilde verecektir. Aslında bu konun çözümü çok basittir. Çipli kimlik kartlarını biliyorsunuz, parmak izi uygulaması da alınmıştır. Nasıl ki edevlet ortamında vatandaş oturduğu yerden barkodlu ikamet belgesi adli sicil kaydı ve nüfus kaydını çıkartabilmekte ise oturduğu yerden de Cumhurbaşkanını belirleyebilmesi gerekmektedir. Bu noktada bir çözüm önerisi olarak düşünülebilir, kanaatindeyiz. Ayrıca belirlenen Cumhurbaşkanı adaylarını tamamen eşit bir yarışta ilerleyebilmesi için seçimden bir yıl önce belirlenmiş olması zarureti vardır" şeklinde konuştu.

"250 bin adayla kendi adayımızı açıklayacağız"

MYP'nin Cumhurbaşkanlığı için kendi adayını çıkartacağını vurgulayan Aktürk, "Geldiğimiz noktada da yüz bin imzanın nasıl toplanacağının halen belirsiz olduğu bir ortamda bulunuyoruz. Bu durum seçme ve seçilme hürriyetini, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir seviyeye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanlığını seçiminin mevcut adaylar dışında adaylarla da zengin bir seçim olmasını arzu ediyoruz. Bu manada parti olarak 250 bin imzayla kendi adayımızı açıklayacağız. Sürecin netleşmesini istiyoruz. İmzaların noter kanalı veya başka bir engellemeyle karşılaşmasını istemiyoruz. Bizim önerimiz vatandaş oturduğu yerden nasıl ki edevlet sistemini kullanarak önüne sunulan Cumhurbaşkanı adayını da bilgisayarın bir tuşuna basarak belirleyebilmesi şeklindedir. Yüz bin imza ile Cumhurbaşkanlığı adaylı seçimi konusu adaydan ziyade halkın konusudur. Halkın Cumhurbaşkanı kendisi belirleyebilme hakkı söz konusudur. Biz burada bu hakkın önüne engel koyduğumuz zaman adayın hakkını değil yüz binin hakkını veya yüz binlerin hakkını engellemiş oluruz" ifadelerini kullandı.