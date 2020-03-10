MYO öğrencilerine kooperatifçilik anlatıldı
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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi, serik, Güncel

MYO öğrencilerine kooperatifçilik anlatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında illeri dolaşın Kooperatif Otobüsü Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:11
MYO öğrencilerine kooperatifçilik anlatıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında illeri dolaşın Kooperatif Otobüsü Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.


Türkiye'de kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak, toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde güçlendirmek ve dünyadaki kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki yenilikleri Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak topluma kazandırmak gibi temel amaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi tanıtım toplantısı Serik MYO öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Akif Yılmaz, kooperatifin amaçlarını anlatarak asıl hedeflerinin gençlere kooperatifçiliği benimsetmek olduğunu söyledi.


Daha sonra projeyi tanıtan Ticaret Uzmanı Erdinç Yalçınkaya ise kooperatifçilikte amacın kar değil sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, Türkiye'deki kooperatifleri ve yapılarını anlattı. Öğrencilere mezun olduktan sonra nasıl bir araya gelerek bir kooperatif kurabileceklerinin yollarını anlatan Yalçınkaya, kadın girişimcilerin bugüne kadar yaptıklarını da paylaştı. Proje kapsamında il il gezdiklerini belirten Yalçınkaya, iş olanaklarının zorluğu karşısında kooperatifçiliğin cazip bir seçenek olabileceğini söyledi.


Kooperatif'de e-Ticaret ile 24 ülke


PTT e-Ticaret Uzmanı Hakkı Çetin ise e-Ticaret konusunda öğrencilere bilgiler verdi. PTT'nin kurduğu PTTAVM projesinden bahsederek 7 gün 24 saat hizmet veren www.pttavm.com web sayfasıyla hedeflerinin e-ticareti geliştirmek, ortaklarını çoğaltmak olduğunu söyledi. Toplantı öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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