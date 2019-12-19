19.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:56

Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'lerdeki MYO'larda iş yeri eğitimi alan engelli ve kız öğrencilerin durumları ele alındı.



Meslek yüksekokulları (MYO) ve programların açılmasına yönelik standartların belirlenmesi, mevcut programların geliştirilmesi ve izlenmesi, mezunların istihdamı ile lisans tamamlama süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler sunmak üzere yasal düzenleme neticesinde oluşturulan Meslek Yüksekokulları Koordinasyon Kurulunun ikinci toplantısı YÖK'te gerçekleştirildi. Toplantıya YÖK MYO Komisyonu üyeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Üniversitelerarası Kurulu (ÜAK) temsilen üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda YÖK'ün "Yükseköğretimden Endüstriye: Nitelikli İnsan Gücü" politikası kapsamında meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygulamalı eğitimlerin niteliğinin artırılması ve özellikle Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) MYO'larda iş yeri (sanayi) eğitimi alan engelli ve kız öğrencilerin uygulamalı eğitim şartları ele alındı.



YÖK'ün rasyonel kontenjan politikası ile doluluk oranı yüzde 91'e çıktı



Toplantıda 2017 yılında MYO'lardaki doluluk oranı yüzde 63 iken, YÖK tarafından uygulanan rasyonel politikalar neticesinde bu oranın yüzde 91'e çıktığı belirtildi. Yükseköğretim kurumlarına bağlı 921 MYO'da mesleki eğitim alan öğrenci sayısının yaklaşık 960 bin olduğu, açıköğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri de dahil edildiğinde bu sayının 2 milyon 830 bine ulaştığı ifade edildi.



Nitelikli elemana ihtiyaç duyan imalat sektörü ve lojistik alanlarında belirlenen mesleklere ilişkin 16 önlisans programı için OSB'lerde kurulmuş 9 MYO'ya YÖK tarafından öğrenci başına ortalama 4 bin 500 TL tutarında ek eğitim desteği verildiği kaydedildi. 9 MYO'da bulunan 38 önlisans programındaki 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için yaklaşık 10 milyon TL ek destek sağlandığı aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA